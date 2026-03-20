ИКИ РАН: сильная магнитная буря начнется на Земле днём 20 марта

Ожидаемая вечером 19 марта магнитная буря начнётся чуть позднее — днём 20 марта — из-за несколько запоздалого прихода к Земле солнечной плазмы. Об этом в пятницу предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).
Ранее астрономы ожидали, что плазменные облака от вспышки, произошедшей на Солнце 16 марта, должны подойти к Земле вечером в четверг. Магнитная буря, согласно прогнозам, могла достигнуть балла G3 (сильные).
«Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это почти наверняка лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от двух до трёх выбросов», — рассказали в ИКИ РАН.
Выход на магнитные бури уровня G2-G3 ожидается в течение 20 марта. Прогноз на то, что геомагнитные возмущения продлятся почти 6 суток, сохранен.
Ранее сообщалось, что ожидаемая магнитная буря будет самой сильной за 2 месяца.