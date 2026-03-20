Не знаете как провести выходные — посмотрите на них: ларги показали жителям Приморья пример правильного отдыха

Жители Приморья могут больше не ломать голову над тем, чем заняться в ближайшие выходные — секрет идеального отдыха раскрыли обитатели Дальневосточного морского заповедника. Пятнистые нерпы — ларги, продемонстрировали землякам лучший способ провести время — дневной сон на теплом солнышке. Кадры опубликовал нацпарк «Земля леопарда».
Сейчас на заповедных островах наступил уникальный период для наблюдений. Здесь можно встретить множество ларг самого разного возраста, что превращает акваторию в настоящий рай для фотографов и любителей дикой природы. Старший государственный инспектор Владислав Дегтярев поделился кадрами безмятежной жизни морских млекопитающих, на которых видно, как нерпы со всей серьезностью подходят к вопросу отдыха.
Впрочем, за умилительными фотографиями на камнях скрывается большая научная работа. Сотрудники заповедника «Земля леопарда» прямо сейчас ведут тщательный мониторинг популяции: они следят за динамикой рождаемости и изучают различные аспекты биологии ларг, чтобы точно знать, сколько именно пятнистых «специалистов по выходным» проживает в приморских водах.