Кабайло высказался об отсутствии врачей на матчах любительской футбольной лиги

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло высказался об отсутствии медиков на матчах любительской футбольной лиги. По его словам, врачебное сопровождение должно быть на всех спортивных мероприятиях.
Ранее стало известно, что во время чемпионата нижегородской любительской лиги травмы получили два человека, однако первую помощь им оказать не смогли. Сначала один из футболистов налетел на девушку-фотографа. Пострадавшая была доставлена в больницу. Также в ходе соревнований серьезно травмировался игрок: он потерял сознание и 40 минут лежал на ледяной земле.
Дмитрий Кабайло заявил, что от участников соревнований поступает огромное количество жалоб на отсутствие должного медицинского сопровождения. По мнению министра, дежурство врачей на матчах — ответственность организаторов. Сейчас проводится внутренняя проверка.
«В случае выявления нарушений и отказа организаторов их устранить в будущих матчах, будем вынуждены отказать в предоставлении площадки», — написал министр.
В ближайшее время также состоится внеплановая встреча с федерациями, на которой будет обозначена ответственность организаторов соревнований.
«Даже если турнир не официальный и не входит в календарный план Минспорта, как в случае с любительской футбольной лигой, участие в нем должно быть максимально безопасным», — добавил Дмитрий Кабайло.