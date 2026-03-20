Кабайло высказался об отсутствии врачей на матчах любительской футбольной лиги

Ранее стало известно, что во время чемпионата нижегородской любительской лиги травмы получили два человека, однако первую помощь им оказать не смогли. Сначала один из футболистов налетел на девушку-фотографа. Пострадавшая была доставлена в больницу. Также в ходе соревнований серьезно травмировался игрок: он потерял сознание и 40 минут лежал на ледяной земле.