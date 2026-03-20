Участнику СВО вернули 100 тысяч рублей и сняли арест со счетов в Волгограде

Прокуратура Дзержинского района восстановила права военнослужащего, который столкнулся с нарушением в работе судебных приставов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде прокуратура Дзержинского района успешно защитила права участника специальной военной операции. Мужчина, находящийся на службе, обратился с жалобой на нарушение законодательства об исполнительном производстве, сообщает сайт volgograd.kp.ru на областную прокуратуру.

Как выяснилось в ходе проверки, сотрудники районного отдела службы судебных приставов длительное время не закрывали исполнительное производство в отношении военнослужащего. Из-за этого был арестован его банковский счет, и с него списали 100 тысяч рублей.

Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры, деньги вернули, а аресты со всех его счетов сняли.