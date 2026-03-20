Shot: Российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах

Российский турист утонул на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай на Филиппинах, сильное отбойное течение унесло его в открытое море. Об этом сообщает Shot. Спасатель пляжа бросился на помощь, но не смог спасти отдыхающего и погиб вместе с ним.
По предварительной информации, мужчина пошел плавать утром, и течение сразу же унесло его в опасную зону. Спасатель сумел доплыть до туриста, но не успел надеть на него спасательный жилет. Тела погибших обнаружили только спустя 11 часов.
Пука Бич известен сильными подводными течениями и высокими волнами из-за пролива между островами, и местные власти постоянно предупреждают отдыхающих об опасности. Несмотря на это, туристы нередко игнорируют предупреждения и заходят в воду в опасных местах.
Течения на пляже могут уносить людей либо на скалы в конце пляжа, либо в открытое море, что делает купание в этих зонах особенно рискованным, передает Telegram-канал.
До этого на Байкале в Ольхонском районе лодку с 55-летней женщиной и ее двухлетним внуком унесло течением. Ее муж бросился в холодную воду, пытаясь нагнать судно, но утонул на глазах у жены.