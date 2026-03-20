Shot: Российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах

Российский турист утонул на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай на Филиппинах, сильное отбойное течение унесло его в открытое море. Об этом сообщает Shot. Спасатель пляжа бросился на помощь, но не смог спасти отдыхающего и погиб вместе с ним.