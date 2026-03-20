«Просто высказала мнение»: Парфенюк расплакалась, рассказывая о конфликте с Асти

Юмористка Ольга Парфенюк высказалась о конфликте с певицей Анной Асти (настоящее имя Анна Дзюба — прим. «ВМ»). Своими мыслями она поделилась в интервью журналистке Лауре Джугелии.
Еще год назад ведущая шоу «Женский форум» открыто раскритиковала концерт исполнительницы. Ее слова не остались незамеченными — певица увидела отрывок и со сцены назвала Парфенюк «дурой».
— Я испытала испанский стыд от этого видео и кринж. Не от нее, а от ситуации. Я была растеряна, меня это невероятно расстроило. Я думала, что меня сейчас просто отменят все, — рассказала юмористка.
Артистка добавила, что «просто высказала свое мнение». При этом зрители не стали «отменять» Парфенюк — они поддержали ее и призвали женщин не ссориться.
