Эксперты прогнозируют развитие логистических центров в крупных городах Урала

В целом активное развитие логистики в Свердловской области отмечается с 2007 года: тогда в поселке Садовом рядом с мегаполисом открылся первый крупный терминал, благодаря которому операторы, работавшие в Москве и Санкт-Петербурге, поняли, что есть еще одна выгодная географическая точка — Екатеринбург, в радиусе 500−600 километров от которого находятся крупные города Большого Урала: Пермь, Курган, Тюмень и Челябинск. А значит, построив там распределительный центр, можно охватить потребительскую аудиторию примерно в 15 миллионов человек. Ветка Транссиба, международный аэропорт и близость к автомаршрутам Запад-Восток и Север-Юг повышали шансы Екатеринбурга занять лидирующую позицию. Он ими воспользовался: в город активно пошли федеральные торговые сети, маркетплейсы, вокруг выросли частные индустриальные парки.