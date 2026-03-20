Рабочий погиб на производстве в Красноярске (видео)

Красноярские следователи устанавливают обстоятельства гибели 59-летнего подсобного рабочего коммерческой организации, специализирующейся на переработке нерудных строительных материалов.

Все случилось утром 20 марта в поселке Березовка на рабочей площадке, расположенной по улице Придорожная.

«По предварительным данным, мужчина, не уведомив коллег о проведении технического обслуживания оборудования, приступил к смазке подшипников барабанов конвейера, предназначенного для транспортировки гравия. В процессе выполнения работ другой сотрудник, не осведомленный о проведении работ, запустил конвейер, в результате чего 59-летнего мужчину затянуло в механизм барабана. От полученных травм он скончался на месте», — рассказали в СК.

По данному факту организована проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

