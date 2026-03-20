В третий раз житель Курагинского района попался пьяным за рулем — ему грозит до трех лет лишения свободы

На этот раз на молодого человека составили сразу несколько административных материалов: за незарегистрированную машину, отсутствие ОСАГО и документов, а также за езду без прав. Против него возбудили уголовное дело по статье о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам автомобиль отправили на спецстоянку, сообщили в МВД по Красноярскому краю.