В третий раз житель Курагинского района попался пьяным за рулем — ему грозит до трех лет лишения свободы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью в селе Кочергино экипаж ДПС остановил ВАЗ-21074. Заметив полицейских, водитель попытался схитрить и быстро пересел на заднее сиденье, будто бы за рулем был не он. Но этот трюк не сработал. Молодой человек оказался пьяным.
Как выяснилось, парень 2005 года рождения уже не впервые попадается на пьяной езде. Еще в 2022 году, будучи несовершеннолетним, он получил штраф за вождение в нетрезвом виде. Спустя год история повторилась, но уже с уголовным делом и наказанием в виде 300 часов обязательных работ.
На этот раз на молодого человека составили сразу несколько административных материалов: за незарегистрированную машину, отсутствие ОСАГО и документов, а также за езду без прав. Против него возбудили уголовное дело по статье о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам автомобиль отправили на спецстоянку, сообщили в МВД по Красноярскому краю.