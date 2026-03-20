Волгоградский аэропорт 20 марта возобновил работу

20 марта волгоградский аэропорт «Сталинград» вернулся к обычному режиму работы. Росавиация сняла все ранее введенные ограничения, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Напомним, что ночью, примерно в 1:26, аэропорт объявил о временной приостановке полетов. Это решение приняли на фоне действующего в регионе режима беспилотной опасности. Уже к 7:22 Росавиация объявила, что пассажиры могут готовиться к вылетам.