Пассажирский поезд Владивосток — Суйфэньхэ могут запустить в 2026 году

Пассажирский поезд из Владивостока в китайский Суйфэньхэ могут запустить уже в этом году. Об этом на межрегиофнальной стратегической сессии по продвижению туристических маршрутов на рынке Китая сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Россия».
Сейчас на этом направлении ходит только один пассажирский состав Суйфэньхэ — Пограничный (станция Гродеково). Сидоренко напомнил, что этот поезд обеспечивает железнодорожное сообщение между Китаем и Приморьем, но пока не доходит до Владивостока. По его словам, в 2026 году правительство края вместе с РЖД планирует запустить маршрут Суйфэньхэ — Владивосток и рассматривает этот проект как сложный, но выполнимый.
В раздаточных материалах РЖД для участников сессии указано, что компания изучает возможность запуска поезда с помощью АО «Федеральная пассажирская компания». ФПК входит в структуру РЖД и занимается пассажирскими перевозками дальнего следования, так что именно эта «дочка» может обслуживать новый международный рейс.
Министр также отметил, что в этом году власти рассчитывают ввести в работу два пункта пропуска на российско-китайской границе — Пограничный и Хасан — и надеются, что после этого пассажиропоток через границу как минимум удвоится.
Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение Суйфэньхэ (КНР) — Гродеково (РФ) возобновилось в конце 2024 года после перерыва из‑за пандемии коронавируса.