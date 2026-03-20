Пассажирский поезд Владивосток — Суйфэньхэ могут запустить в 2026 году

Сейчас на этом направлении ходит только один пассажирский состав Суйфэньхэ — Пограничный (станция Гродеково). Сидоренко напомнил, что этот поезд обеспечивает железнодорожное сообщение между Китаем и Приморьем, но пока не доходит до Владивостока. По его словам, в 2026 году правительство края вместе с РЖД планирует запустить маршрут Суйфэньхэ — Владивосток и рассматривает этот проект как сложный, но выполнимый.