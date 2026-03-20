Мусульмане собрались в Москве и Петербурге для молитвы в честь Ураза-байрама

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман с праздником Ураза-Байрам. В исламе он считается одним из главных праздников, а верующие люди отмечают его в три дня. Сегодня в российских мечетях будут совершены праздничные коллективные молитвы.