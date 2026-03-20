В Петербурге тысяча мусульман молятся на улицах в Ураза-байрам

В пятницу рано утром, 20 марта, все мусульмане мира начали праздновать Ураза-байрам. В Санкт-Петербурге помолиться собрались тысячи человек.
В день проведения праздника в Северной столице ввели ограничения на дорогах. Так, сильнее всего перегружены Московский проспект и Петроградская сторона. Также движение затруднено рядом с Соборной мечетью. Пробки начали образовываться еще пару дней назад, 18 марта.
Отметим, что Ураза-байрам по-другому называется Ид-аль-Фитр («Праздник разговения»). Мусульмане перед праздником придерживаются поста, в священный месяц Рамадан. Он символизирует духовное обновление, окончание трудных испытаний и счастье.