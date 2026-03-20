22-летняя нижегородка умерла в Грузии при странных обстоятельствах

Без признаков жизни девушку нашли в номере отеля.

Трагичная история произошла с 22-летней нижегородкой в Грузии. Без признаков жизни девушку нашли в номере отеля 17 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

22-летняя Алина Камбарова улетела в Тбилиси 16 марта. Девушка хотела жить в Грузии и решила воплотить свою мечту. Остановилась нижегородка в отеле «Panorama 360 Hotel». Оттуда в 01:40 17 марта она отправила последнее сообщение своему другу и больше на связь не выходила.

Утром девушку нашли в номере мертвой. Предварительно, признаков насильственной смерти нет, как и чего-то подозрительного в номере отеля.

Пока причина смерти нижегородки не известна. Ее определят при вскрытии.

По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело.