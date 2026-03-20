Пожароопасный сезон стартовал в Волгоградской области 20 марта

В Волгоградской области 20 марта 2026 года официально объявили о начале пожароопасного сезона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Он продлится до 31 октября. Это значит, что в лесах региона будут действовать строгие ограничения, связанные с разведением костров.
Профильные службы уже перевели на усиленный режим работы. Местные власти в муниципалитетах активно проводят опашку территорий, убирают населенные пункты от мусора и сухой растительности, а также усиливают патрулирование. Специалисты ведут активную профилактическую работу с жителями, напоминая о важности соблюдения правил пожарной безопасности.