Новая станция скорой медицинской помощи открылась в Чердыни

В современном здании будут работать две бригады сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В Чердыни начала работу новая подстанция скорой медицинской помощи, поделились в пресс-службе Правительства Пермского края. Две бригады медиков теперь базируются в современном модульном здании на улице Спирина, 15.

Для санитарного транспорта на территории станции предусмотрена отдельная оборудованная площадка. Новое здание площадью более 110 кв. м оснащено всей необходимой инфраструктурой: комнатами отдыха для фельдшеров и водителей, помещениями для хранения медикаментов и оборудования, душевой, а также системами отопления и кондиционирования.

На подстанции трудятся 24 сотрудника, при этом ежедневно на дежурство заступают две бригады. Главный врач Анна Габдрахманова отметила, что это первый модуль для Соликамской станции скорой помощи. В ближайшее время планируется открытие аналогичного объекта в Красновишерске.