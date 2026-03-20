Минусинского бизнесмена заподозрили в фиктивных договорах на 7 миллионов рублей

В Минусинске 54-летнего предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве. По версии МВД Красноярского края, мужчина заключил фиктивные договоры на предоставление одной из местных компаний транспортных средств в аренду.
Позже бизнесмен выставил фирме искусственную задолженность за якобы неисполнение договорных обязательств общей суммой более миллиона рублей. В итоге компания передала подозреваемому автомобиль Infiniti.
Полицейские добавили, что иномарку предприятие покупало почти за семь миллионов рублей.
По статье «Мошенничество» бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.