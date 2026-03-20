НАН раскрыла, что будут делать в международном центре фармацевтики в Беларуси

Беларусь создаст международный центр фармацевтики для иностранных компаний.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появится международный научно-исследовательский центр в области фармацевтики, рассказали в Национальной Академии наук.

В Центре фармацевтики планируют проводить исследования, в том числе в интересах иностранных заказчиков. Также в центре будут заниматься подготовкой и экспертизой регистрационных досье по правилам Евразийского экономического союза, отрабатывать технологии производства в формате опытных партий, создавать и выполнять валидацию новых методик для контроля сырья и готовых лекарств.

По словам главы НАН Владимира Караника, появление в республике такого центра позволит замкнуть технологический цикл: «от закупок сырья в Индии до выпуска готового наукоемкого продукта с высокой долей локализации». Также появление в Беларуси международного центра в сфере фармацевтики послужит укреплению позиций НАН на фармрынке, обеспечит технологический суверенитет Беларуси в здравоохранении.

