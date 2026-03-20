В преддверии школьных каникул энергетики напоминают о правилах электробезопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перед началом школьных каникул специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Сибири призывают детей и их родителей быть особенно внимательными вблизи энергообъектов.
Весенние дни приносят радость, но вместе с тем возрастают и риски, связанные с электричеством — особенно когда школьники проводят больше времени без присмотра взрослых.
Профилактику электротравматизма сибирский филиал компании «Россети» ведёт системно в течение всего года: проводит занятия по электробезопасности в школах и детских садах, организует экскурсии на энергообъекты для старшеклассников, студентов ссузов и вузов, распространяет в школах информативные наклейки, блокноты и раскраски.
Кроме того, компания запустила спецпроект в социальной сети «ВКонтакте» — сообщество Маши Лампочкиной. Героиня в доступной форме учит детей правильному обращению с электричеством и безопасному поведению рядом с ЛЭП и подстанциями.
Чтобы избежать опасных ситуаций, важно напомнить детям несколько базовых правил:
Не пользуйтесь электроприборами без разрешения взрослых. Если не знаете, как обращаться с устройством, лучше не трогайте его.
Избегайте использования повреждённых устройств. Повреждённые выключатели, розетки, вилки, кнопки звонков и бытовые приборы могут ударить током — их нужно сразу показать взрослым.
Правильно отключайте приборы от сети. Вынимая вилку из розетки, держитесь за штепсель, а не за шнур. Резкие рывки могут повредить провод и создать опасность.
Держите электроприборы подальше от воды. Повышенная влажность увеличивает риск удара током.
Обходите стороной оборванные провода. Даже на расстоянии нескольких метров от упавшего провода существует опасность шагового напряжения — не приближайтесь и предупредите окружающих.
Не взбирайтесь на опоры ЛЭП и крыши трансформаторных подстанций. Не трогайте электрооборудование и не играйте рядом с энергообъектами. Помните: предупреждающая табличка «Не влезай — убьёт!» написана не просто так.
Если человека ударило током, немедленно вызовите помощь по телефону 112. Быстрая реакция может спасти жизнь.
МЭС Сибири призывает родителей обсудить эти правила с детьми перед каникулами и напомнить о важности их соблюдения. Берегите себя и своих близких!