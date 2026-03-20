Магнитные бури ожидаются на Земле после выброса солнечной плазмы

В ближайшее время Землю накроют сильные магнитные бури, вызванные выбросом солнечной плазмы. Об этом в пятницу, 20 марта, рассказали лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Ночью около 4 часов по московскому времени на графиках солнечного ветра появились первые явные признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите Земли, — уточнили ученые.
Специалисты добавили, что магнитосфера планеты пока не отреагировала на воздействие, однако это лишь «вопрос времени».
— К планете до конца недели должно прийти от двух до трех выбросов. В течение дня ожидается ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3, — добавили в Telegram-канале.
14 марта в ИКИ РАН рассказывали, что на Земле уже прошла первая продолжительная магнитная буря весны. Примерно с полуночи по московскому времени фиксировалась планетарная магнитная буря.
Кроме того, 13 марта произошла мощная вспышка на Солнце. Также в тот день в ИКИ РАН предупредили, что на Земле возможны слабые и средние магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце.