Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с пастереллезом в регионе

В Новосибирской области не выявляют новых очагов пастереллеза уже 15 дней. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников.
По его словам, эта тенденция говорит об эффективности предпринимаемых мер по борьбе с заболеванием. Хотя для владельцев ЛПХ, добавил глава региона, сложившаяся ситуация тяжела и болезненна.
Однако, подчеркнул Травников, для закрепления результата нужно до конца довести все запланированные мероприятия, в том числе изъятие скота.
Накануне Травников сообщил, что первые очаги пастереллеза в Новосибирской области появились в больших хозяйствах.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью KP.RU рассказал о вспышке пастереллеза в Сибири, и объяснил, почему принимались жесткие меры и что будет дальше.