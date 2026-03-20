Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с пастереллезом в регионе

Травников: В Новосибирской области новых очагов пастереллеза нет уже 15 дней.

В Новосибирской области не выявляют новых очагов пастереллеза уже 15 дней. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, эта тенденция говорит об эффективности предпринимаемых мер по борьбе с заболеванием. Хотя для владельцев ЛПХ, добавил глава региона, сложившаяся ситуация тяжела и болезненна.

Однако, подчеркнул Травников, для закрепления результата нужно до конца довести все запланированные мероприятия, в том числе изъятие скота.

Накануне Травников сообщил, что первые очаги пастереллеза в Новосибирской области появились в больших хозяйствах.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью KP.RU рассказал о вспышке пастереллеза в Сибири, и объяснил, почему принимались жесткие меры и что будет дальше.