Владимир Путин вручил Орден Дружбы красноярскому паралимпийцу Алексею Бугаеву

Президент России Владимир Путин вручил Орден Дружбы красноярскому горнолыжнику Алексею Бугаеву, завоевавшему на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии три медали: золотую в слаломе, и две бронзовых — в скоростном спуске и гигантском слаломе. Достойную точку в выступлениях нашей команды поставил самый опытный наш спортсмен — горнолыжник Алексей Сергеевич Бугаев. Взяв две «бронзы» и такую долгожданную для него золотую награду, поднял нашу команду в общем зачете на, казалось бы, невозможное третье место, — отметил глава государства. Также к наградам были представлены Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Сергей Синякин и тренерский состав паралимпийской сборной. Напомним, сборная России завершила Паралимпиаду с 12 медалями (восемь золотых, одна серебряная, три бронзовых) и заняла в общекомандном зачете третье место.