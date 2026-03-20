Трамвайные линии до Щербинок и Новинок появятся в Нижнем Новгороде

Общая длина проектируемых линий достигнет 47,8 километров.

В Сомовском и Приокском районах Нижнего Новгорода намечается расширение трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Согласно планам, предполагается прокладка новых путей «Мыза — Щербинки», а также маршруты Ольгино — Новинки. Общая длина проектируемых линий достигнет 47,8 километров.

Прогнозируется, что модернизация трамвайной системы в указанных районах значительно улучшит транспортную доступность, и ожидается рост числа пассажиров с нынешних 48,9 миллиона до 62,1 миллиона человек ежегодно.

Ранее сообщают, что трамвайный перегон реконструируют в Автозаводском районе до конца года.