Студенты НГТУ создают приложение для интровертов с подбором тихих локаций

В Новосибирском государственном техническом университете студенты создают мобильное приложение «Тихий угол». Сервис поможет горожанам находить и бронировать места для работы и отдыха вдали от шума. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.
Над проектом работает первокурсник факультета автоматики Дмитрий Зубков. По его словам, пользователь сможет выбрать подходящую локацию из списка и забронировать ее на конкретное время. Сначала за бронь будут брать небольшой процент, а потом введут платные подписки.
Приложение будет подбирать места по нескольким критериям: уровень шума, доступность и проходимость. Выбрать локацию помогут свежие рейтинги и отзывы других пользователей. Сейчас программу дорабатывают, разработчики думают, как масштабировать проект.
В планах у создателей сначала подключить к сервису заведения рядом с вузами, потому что студентам часто нужны спокойные места для учебы. Потом хотят расширять географию и добавлять другие тихие уголки города.