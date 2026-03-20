Суд в Ростове вынес решение о ликвидации двух мусульманских организаций

Областной суд в Ростове-на-Дону вынес решение о ликвидации двух мусульманских организаций. Речь идет об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.
В судебном порядке административные меры рассматривались в марте 2026 года по заявлениям главного управления министерства юстиции России по Ростовской области.
Суд в отношении первой организации прошел из-за «нарушений грубого характера», которые выявили во время проверки. Вторая организация «грубо нарушала законодательство о свободе совести и религиозных объединениях».
Также в суде установили, что члены организаций, а также лица, действующее от их имени без доверенности, были включены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности. Эти сведения обнаружили на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Решение суда еще не вступило в силу.
