Названы клубы, которые сыграют в четвертьфиналах Лиги Европы и Лиги конференций

Завершились ответные матчи ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которых сформировалась сетка плей-офф. Последним участником четвертьфинала стала итальянская «Болонья».
В ответной встрече с «Ромой» на выезде основное время закончилось со счётом 3:3. Победный гол гости забили во втором экстра-тайме. Первый матч завершился вничью 1:1.
В четвертьфинале Лиги Европы «Болонья» встретится с «Астон Виллой». Также сыграют «Брага» — «Бетис», «Фрайбург» — «Сельта» и «Порту» — «Ноттингем Форест».
В Лиге конференций пары выглядят так: «Шахтёр» — АЗ, «Кристал Пэлас» — «Фиорентина», «Райо Вальекано» — АЕК, «Майнц» — «Страсбур».
Первые матчи ¼ финала в обоих турнирах состоятся 9 апреля. Ответные игры пройдут 16 апреля.
