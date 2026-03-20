ЕС предложил Орбану компромисс по кредиту Украине: что может получить Венгрия

Лидеры стран Евросоюза на саммите предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану компромисс по кредиту Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
Как передает издание, в случае согласия главы венгерского правительства на предоставление кредита Евросоюз готов воздержаться от выделения средств Киеву до возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».
Напомним, по данным Politico, решение Орбана заблокировать выделение Украине 90 млрд евро вызвало серьезный внутриполитический кризис в Евросоюзе. Будапешт пошел на такой шаг после отказа Киева возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Глава венгерского правительства заявил, что Украине не удастся поставить Венгрию «на колени» путем нефтяной блокады. Политик объявил о готовности его страны к блокировке нефтепровода.