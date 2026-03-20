Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС

12 минут тратит доктор на стандартный приём пациента по полису обязательного медстрахования, и только одна минута уходит на общение «глаза в глаза», остальное — на заполнение документов.
«Врач превратился не в лекаря, а в писаря!» — возмущён председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. О необходимости менять работу системы ОМС он говорил на заседании экспертного совета по здравоохранению с участием сенатора Российской Федерации Ольги Щетининой и зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
Здоровье важнее штрафов.
Экспертный совет по здравоохранению работает при комитете регионального парламента по социальным вопросам. На сей раз центральной темой обсуждения стала совместная работа поликлиник и больниц со страховыми медицинскими организациями.
«Врачи тонут в инструкциях и регламентах, а страховые компании, по сути, превратились в строгих надсмотрщиков, которые ищут, к чему придраться, — заявил Евгений Люлин. — Хотя их главная задача — организовать работу так, чтобы пациент получил квалифицированную помощь». Почему возник такой парадокс? Потому что основным показателем для страховых компаний в системе ОМС стали не спасённые больные, а число выявленных нарушений.
К тому же выявленные нарушения в работе больниц несопоставимы с серьёзными санкциями, которые налагаются на лечебные учреждения, считает заместитель председателя комитета регионального парламента по социальным вопросам, глава экспертного совета Соломон Апоян: «Если пациент выписан здоровым, зачем штрафовать больницу? Бывает, врач из-за большой загрузки забыл что-то написать в документах, а штрафуют на половину стоимости лечения. Откуда больница возьмёт средства?» По словам Соломона Апояна, эта проблема волнует многих главврачей.
Технологии заботы.
Бадма Башанкаев назвал наш регион одним из самых эффективных и инициативных с точки зрения законодательных решений в здравоохранении: «Евгений Люлин лично поднял эту проблему, это даёт уверенность, что будет найден выход. Именно в диалоге вырабатываются предложения, которые реально помогают людям».
Нынешнее ОМС Бадма Башанкаев назвал системой сдержек и противовесов, где страховщики оценивают качество оказываемой медицинской помощи. Однако соответствует ли их работа современным требованиям?
«Возможно, функции страховщиков нужно изменить, сместив акцент с контроля на заботу о человеке с использованием передовых технологий», — считает он.
Общий вывод всех участников дискуссии таков: системе нужна трансформация. И страховые организации, и учреждения здравоохранения готовят предложения по изменению нормативной базы — в частности, об отказе от избыточных отчётов и пересмотре критериев оценки работы страховых компаний.
«Звучали конкретные предложения — например, уменьшить количество бумаг, заполняемых больницами для страховщиков, — резюмировал Евгений Люлин. — Кроме того, в отрасль нужно внедрять цифровые решения, использовать искусственный интеллект. Пора пересмотреть и сами критерии оценки работы: главным должно стать здоровье пациента. Там, где требуются изменения в федеральные законы, будем выходить с инициативами в Госдуму».