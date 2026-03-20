В Москве студента осудили за нацистскую символику в Telegram

Суд в Москве назначил административное наказание студенту Даниилу Гриханову за публикацию в Telegram изображений с нацистской символикой. Об этом свидетельствуют судебные документы, передаёт ТАСС.
Молодого человека признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацистской атрибутики).
Установлено, что в разделе «история» он разместил видеозапись, на которой лицо занимающегося спортом мужчины было скрыто символом «Черное солнце» — кругом с двенадцатью радиальными рунами зиг, являющимся нацистской символикой. В другой истории были опубликованы двое мужчин с аналогичным изображением.
В отношении Гриханова составили три протокола по одной статье. По первому он арестован на пять суток, по второму — ещё на пять, по третьему — на 10. Таким образом, общий срок административного ареста составил 20 суток.
Ранее на концерте в Ярославле за нацистскую символику оштрафованы 6 человек.
