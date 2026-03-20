«Самый печальный день для верующих»: мечеть Аль-Акса закрыли на праздник Курбан-Байрам

В Иерусалиме одна из самых значимых в исламе мечетей — мечеть Аль-Акса — закрыта на праздник Курбан-Байрам. Палестинцы говорят, что этот шаг является частью более широкой стратегии Израиля по усилению напряженности в сфере безопасности для ужесточения ограничений.
Впервые с 1967 года мечеть Аль-Акса — самая почитаемая святыня Иерусалима — будет закрыта в конце месяца Рамадан в пятницу на фоне роста напряженности. Как пишет The Guardian, израильские власти держат комплекс закрытым, вынуждая верующих проводить праздничные молитвы как можно ближе к закрытому месту.
В пятницу утром сотни верующих были вынуждены молиться за пределами Старого города, поскольку израильская полиция заблокировала входы в это место.
Из соображений безопасности, связанных с американо-израильской войной против Ирана, 28 февраля израильские власти фактически закрыли комплекс мечетей в Иерусалиме для посещения большинством верующих мусульман во время Рамадана. Официальные лица расценили этот шаг как меру безопасности, связанную с эскалацией конфронтации с Ираном, в результате чего тысячи палестинцев вместо этого собрались и молились за воротами Старого города.
Однако палестинцы заявляют, что этот шаг является частью более широкой стратегии Израиля по усилению напряженности в сфере безопасности с целью ужесточения ограничений и усиления контроля над комплексом мечети Аль-Акса, известным мусульманам как аль-Харам аш-Шариф, который также включает в себя исламскую святыню седьмого века «Купол скалы». Для евреев это Храмовая гора, место строительства первого и второго храмов в 10 веке до нашей эры, которые были разрушены римлянами в 70 году нашей эры, напоминает The Guardian.
«Завтрашний день станет самым печальным днем для верующих мусульман в Иерусалиме», — сказал ранее The Guardian Хазен Бюльбюль, 48-летний житель Иерусалима, который с детства отмечает окончание Рамадана в мечети Аль-Акса. «Я опасаюсь, что это создает опасный прецедент. Возможно, это первый случай, но, вероятно, не последний. Израильское вмешательство в священный город усиливается с 7 октября 2023 года».
В последние месяцы в Старом городе резко возросло число арестов палестинских верующих и религиозного персонала, наряду с неоднократными вторжениями израильских поселенцев в комплекс, отмечает The Guardian. Полиция задерживала людей на территории мечети, в том числе во время молитвы, и ограничивала доступ для многих палестинцев, пытавшихся проникнуть внутрь.
Шейх Экрима Сабри, проповедник аль-Аксы и бывший верховный муфтий Иерусалима, издал религиозное постановление, призывающее мусульман совершать праздничные молитвы как можно ближе к мечети. Учитывая усиленное присутствие сил безопасности в переулках Старого города, а также то, что израильские войска проводят обыски и сталкиваются с жителями, многие опасаются, что напряженность в связи с закрытием мечети в последний день Рамадана может перерасти в столкновения с полицией.
Закрытие мечети вызвало осуждение со стороны Лиги арабских государств, которая назвала это «вопиющим нарушением международного права» и заявила, что это может подорвать свободу вероисповедания и усилить напряженность во всем регионе.
Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и Комиссия Африканского союза выразили свое решительное осуждение закрытия мечети Аль-Акса для верующих мусульман, «особенно в благословенный месяц Рамадан». В совместном заявлении они утверждают, что закрытие «представляет собой серьезное нарушение существующего исторического и правового статус-кво исламских и христианских святынь в оккупированном городе Иерусалим, посягательство на установленные религиозные права и наследие исламской нации, оскорбление чувств мусульман во всем мире, а также нарушение свободы вероисповедания и неприкосновенности святых мест».
«Израиль, оккупирующая держава, — говорится в заявлении, — несет полную ответственность за последствия этих незаконных и провокационных мер». В нем добавляется, что их продолжение «предвещает эскалацию насилия и напряженности и угрожает подорвать региональный и международный мир и безопасность».
Халил Ассали, директор отдела СМИ в офисе президента университета Аль-Кудс, заявил, что закрытие мечети стало «катастрофой для палестинцев». Он добавил: «Когда израильтяне видят молодых палестинцев, пытающихся помолиться в ближайшей к мечети аль-Акса точке, они бегут за ними и выгоняют их вон, пока те молятся».