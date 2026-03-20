«Самый печальный день для верующих»: мечеть Аль-Акса закрыли на праздник Курбан-Байрам

Однако палестинцы заявляют, что этот шаг является частью более широкой стратегии Израиля по усилению напряженности в сфере безопасности с целью ужесточения ограничений и усиления контроля над комплексом мечети Аль-Акса, известным мусульманам как аль-Харам аш-Шариф, который также включает в себя исламскую святыню седьмого века «Купол скалы». Для евреев это Храмовая гора, место строительства первого и второго храмов в 10 веке до нашей эры, которые были разрушены римлянами в 70 году нашей эры, напоминает The Guardian.