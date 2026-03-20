РЖД запустила продажу билетов через чат-бот в Max для новосибирцев

Билет на электричку в Новосибирской области теперь можно приобрести через мессенджер Max. Специальный чат-бот стал доступен для пассажиров поездов АО «Экспресс-пригород». Об этом говорится в сообщении в Max-канале РЖД.
«Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно отсканировать QR-код, размещённый на станциях и остановочных пунктах, после чего происходит быстрый переход в чат-бот. При оформлении билета пассажиру нужно выбрать дату поездки, станции отправления и прибытия, подходящий электропоезд и вид билета. Оплата производится через систему быстрых платежей. После успешной оплаты пассажир получает два QR-кода. Один необходимо предъявлять контролёру в электропоезде, второй предназначен для прохода через турникеты, если они установлены на станциях отправления или прибытия», — сообщили в Max-канале РЖД.
Важно, что через чат-бот в Max можно оформить не только обычные, но и льготные билеты для студентов и школьников, а также оплатить провоз багажа и животных. В ближайшее время аналогичная возможность появится у пассажиров пригородных поездов в Омской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные пассажирские компании в сети РЖД.