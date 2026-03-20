РЖД запустила продажу билетов через чат-бот в Max для новосибирцев

Важно, что через чат-бот в Max можно оформить не только обычные, но и льготные билеты для студентов и школьников, а также оплатить провоз багажа и животных. В ближайшее время аналогичная возможность появится у пассажиров пригородных поездов в Омской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные пассажирские компании в сети РЖД.