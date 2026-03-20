Несколько остановок в Петербурге обрели новые названия и статус с 20 марта

С 20 марта в Петербурге изменились названия и режим работы нескольких остановок общественного транспорта.
Теперь остановка на Выборгском шоссе, ранее называвшаяся «Дорога в Каменку. По требованию», переименована в «Выборгское шоссе, угол дороги в Каменку» и стала обязательной для всех маршрутов.
Остановка на дороге в Каменку, ранее известная как «Дорога в Каменку, угол Выборгского шоссе. По требованию», теперь называется просто «Дорога в Каменку» и также стала обязательной.
А вот остановка «Софийская улица, 6», напротив, переведена в режим работы «по требованию». Чтобы выйти, пассажирам необходимо заранее нажать кнопку на поручне, подав сигнал водителю.