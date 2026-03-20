Семь нижегородских компаний получат субсидии на пассажирские перевозки

Семь транспортных компаний Нижегородской области претендуют на финансовую поддержку из регионального бюджета. Соответствующее распоряжение было опубликовано 18 марта на портале нормативных правовых актов.
В 2026 году государственную помощь для выполнения программ поддержки получат такие предприятия, как АО «Выксунское пассажирское автотранспортное предприятие», «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» и «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт». Кроме того, средства будут выделены ООО «АТП», «Горавтотранс», «Кстовская транспортная компания» и «Транс-НН».
