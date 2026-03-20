Семь нижегородских компаний получат субсидии на пассажирские перевозки

Средства будут выделены ООО «АТП», «Горавтотранс», «Кстовская транспортная компания» и «Транс-НН».

Семь транспортных компаний Нижегородской области претендуют на финансовую поддержку из регионального бюджета. Соответствующее распоряжение было опубликовано 18 марта на портале нормативных правовых актов.

В 2026 году государственную помощь для выполнения программ поддержки получат такие предприятия, как АО «Выксунское пассажирское автотранспортное предприятие», «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» и «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт». Кроме того, средства будут выделены ООО «АТП», «Горавтотранс», «Кстовская транспортная компания» и «Транс-НН».

Ранее трамвайные линии до Щербинок и Новинок появятся в Нижнем Новгороде.