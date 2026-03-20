Четверо красноярцев под видом работ воровали кабельные линии в колодцах

В Красноярске сотрудников одного из предприятий будут судить за хищение электрокабеля на крупную сумму.
В пресс-службе ГУ МВД по краю рассказали, что в декабре 2024 года представитель одной из организаций сообщил в полицию о хищении кабельных линий в Свердловском районе Красноярска.
Правоохранители установили, что четверо сотрудников компании, действуя в составе организованной группы, с августа по октябрь 2024 года похитили более 1,5 км кабельных линий в кабельных колодцах по ул. 60 лет Октября для дальнейшего их сбыта.
«Чтобы не привлекать к себе внимания, обвиняемые действовали под видом осуществления текущих работ, используя служебную экипировку и автомобиль с названием организации. Они подгоняли машину к колодцам, спускались внутрь и отпиливали кабель. Похищенное имущество они вывозили на пустырь, обжигали его и сдавали в пункты приема металлолома. Общий ущерб составил почти полтора миллиона рублей», — уточнили в краевой полиции.
В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) завершено. Похитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
