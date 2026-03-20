На трассе Хабаровск — Владивосток произошло массовое ДПТ: что известно о пострадавших

На трассе Хабаровск — Владивосток столкнулись 25 автомобилей, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток под Уссурийском произошло массовое ДТП, в котором повреждения получили 25 автомобилей. В дорожном происшествии пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

«На федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал один человек, погибших нет», — говорится в сообщении.

Судя по сообщениям очевидцев в социальных сетях, несколько автомобилей съехало в кювет, а фура въехала в леерное ограждение.

При этом ФКУ ДСД «Дальний Восток», сообщает РИА Новости, перекрывать движение из Владивостока не стала, хотя оно и затруднено. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Накануне в Москве на Нахимовском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.