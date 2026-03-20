Автомаляр стал самой высокооплачиваемой профессией в России

Сервис «Авито Работа» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что профессия автомаляр является самой высокооплачиваемой в России.
На данный момент средняя зарплата специалистов составляет свыше 180 тысяч рублей. При этом еще год назад таким сотрудникам работодатели предлагали сумму на 38 процентов ниже.
— Часто такие специалисты работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важны точность, аккуратность и знание современных технологий окраски, — цитирует материал ТАСС.
Второе место в рейтинге заняли сварщики — средние доходы таких сотрудников достигли 167 132 рублей в месяц. На третьей строчке оказались монолитчики, которым еще зимой предлагали 163 076 рублей.
Согласно данным опроса рекрутингового сервиса SuperJob, экономически активные жители крупных российских городов считают минимальный размер оплаты труда недостаточным.
В 2025 году валовой внутренний продукт России прибавил один процент, о чем заявил президент страны Владимир Путин во время открытия первого в году совещания по экономическим вопросам.