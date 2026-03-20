С 28 марта на Ладожском мосту откроют реверсивную полосу движения

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, на Ладожском мосту, появится дополнительная реверсивная полоса. Это решение связано с проведением плановых ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 января две полосы движения были перекрыты, а на оставшихся действует ограничение скорости до 40 км/ч. Сейчас транспорт движется по одной полосе в каждом направлении.