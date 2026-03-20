У Telegram снова сбой: пользователи жалуются на плохую загрузку сообщений и медиафайлов

Пользователи Telegram вновь столкнулись с проблемами в работе мессенджера в пятницу, 20 марта 2026 года. Как следует из данных Downdetector, больше всего жалоб зарегистрировали в Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Забайкальском крае.
Среди наиболее частых проблем пользователи Telegram отмечают сбои в работе мобильного приложения (49%), проблемы с получением уведомлений (28%), сбой сайта (13%), общие сбои (5%), а также сообщают о сбоях личного кабинета (3%). Пользователи жалуются на отправку приложений и долгую загрузку медиафайлов.
Напомним, на протяжении нескольких дней пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Например, в понедельник, 16 марта, поступило более 8,1 тыс. сообщений о проблемах. Чаще всего о неполадках сообщают жители Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской и Московской областей.
Кроме того, по данным на среду, 18 марта, долг Telegram в России вырос на 5,1 млн рублей и достиг 14,2 млн рублей. За мессенджером сохраняется долг в 2 млн рублей по постановлениям надзорного ведомства.