У Telegram снова сбой: пользователи жалуются на плохую загрузку сообщений и медиафайлов

Пользователи жалуются на сбой в работе Telegram 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи Telegram вновь столкнулись с проблемами в работе мессенджера в пятницу, 20 марта 2026 года. Как следует из данных Downdetector, больше всего жалоб зарегистрировали в Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Забайкальском крае.

Среди наиболее частых проблем пользователи Telegram отмечают сбои в работе мобильного приложения (49%), проблемы с получением уведомлений (28%), сбой сайта (13%), общие сбои (5%), а также сообщают о сбоях личного кабинета (3%). Пользователи жалуются на отправку приложений и долгую загрузку медиафайлов.

Напомним, на протяжении нескольких дней пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Например, в понедельник, 16 марта, поступило более 8,1 тыс. сообщений о проблемах. Чаще всего о неполадках сообщают жители Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской и Московской областей.

Кроме того, по данным на среду, 18 марта, долг Telegram в России вырос на 5,1 млн рублей и достиг 14,2 млн рублей. За мессенджером сохраняется долг в 2 млн рублей по постановлениям надзорного ведомства.

