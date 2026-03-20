Волгоградский Россельхознадзор выдал 43 предостережения точкам общепита

Более 120 контрольных проверок прошли в точках общепита Волгоградской области с 12 января по 18 марта 2026 года. По их результатам выдано 43 предостережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты совершили 61 выезд, а также проконтролировали соблюдение обязательных требований в ФГИС «ВетИС».