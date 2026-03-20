Концессии объявили амнистию для владельцев нелегальных врезок в Волгограде

Как пояснили в «Концессии водоснабжения», акция распространяется на физических и юридических лиц, которые ранее не были зафиксированы в качестве «самовольщиков», но сами подключились к сетям и потребляют ресурс без оплаты. Если такие потребители официально оформят врезки, то штрафы им начисляться не будут.