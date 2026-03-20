В основе практического тура Менделеевской олимпиады будут современные эксперименты

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Практический тур 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-60) пройдет в лабораториях химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, что позволит участникам применить современные экспериментальные приемы. Об этом сказал ТАСС председатель жюри олимпиады, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.
Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе университета, юбилейная Менделеевская олимпиада пройдет в Москве с 15 по 23 апреля, в ней примут участие представители нескольких десятков стран. ММО-60 проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами турнира выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко.
«Международное жюри по традиции подготовило комплект креативных задач из различных областей химии, который позволит участникам не только задействовать химические знания, но и заставит их привлечь творческие навыки и умение решать нестандартные задачи. Особо хочется отметить задания практического тура: высокий уровень оснащения практикумов химического факультета МГУ позволил положить в основу тура современные экспериментальные приемы», — сказал Гладилин корреспонденту ТАСС.
Олимпиада состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического.
«Экспериментальный тур олимпиады длится 5 часов. Он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике», — уточнили ТАСС в пресс-службе МГУ.
Россияне поставили рекорд.
ММО стала преемницей Всесоюзной химической олимпиады, впервые состоявшейся в 1967 году, и продолжает ее традиции и нумерацию. В ней принимают участие школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад. В состав оргкомитета и методической комиссии олимпиады входят профессора, преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц, аспиранты и студенты университетов принимающей страны.
В 2024 году международный турнир сильнейших молодых химиков проходил в Китае, а в прошлом году — в Бразилии. На ММО-59 в бразильском Белу-Оризонти все 10 участников российской сборной завоевали золотые медали, что стало рекордом для команды. К примеру, годом ранее представители РФ привезли домой 5 золотых и 5 серебряных наград. При этом в 2025 году в состязании участвовало рекордное количество школьников и стран — 192 представителя 40 государств.
Награды и премии.
Победители Международной Менделеевской олимпиады награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Многие победители и призеры в своих странах получают дополнительные призы, награды и льготы. В одних государствах это гранты на обучение в вузах, в ряде других — денежные призы.
Начиная с 2020 года Фонд Мельниченко вручает абсолютным победителям ММО в личном зачете Премию имени академика Валерия Лунина, учрежденную в честь основателя Менделеевской олимпиады. Призовой фонд в 2025 году составил 1 млн руб. за абсолютное первое место, 500 тыс. руб. за второе и 350 тыс. руб. за третье.