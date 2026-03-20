В Новосибирске спасатели помогли детям выбраться из заброшенного здания

19 марта экипаж спасателей «Вега-1» выехал на улицу Бориса Богаткова в Новосибирске после обращения о двух малолетних детях, оказавшихся в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Два ребенка 2015 и 2013 годов рождения забрались на третий этаж и не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели оперативно выехали на место и с помощью альпинистского снаряжения безопасно спустили детей на землю.
После этого малыши были переданы сотрудникам полиции для дальнейшей связи с родителями. Также спасатели провели с детьми инструктаж о безопасности и рассказали об опасностях, связанных с играми в бесхозных зданиях.
Ранее спасатели МАСС помогли снять кольцо с обмороженного пальца.