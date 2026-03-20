Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске спасатели помогли детям выбраться из заброшенного здания

Два ребенка 2015 и 2013 годов рождения забрались на третий этаж и не смогли самостоятельно спуститься.

Источник: РИА "Новости"

Два ребенка 2015 и 2013 годов рождения забрались на третий этаж и не смогли самостоятельно спуститься.

19 марта экипаж спасателей «Вега-1» выехал на улицу Бориса Богаткова в Новосибирске после обращения о двух малолетних детях, оказавшихся в заброшенном здании, сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Два ребенка 2015 и 2013 годов рождения забрались на третий этаж и не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели оперативно выехали на место и с помощью альпинистского снаряжения безопасно спустили детей на землю.

После этого малыши были переданы сотрудникам полиции для дальнейшей связи с родителями. Также спасатели провели с детьми инструктаж о безопасности и рассказали об опасностях, связанных с играми в бесхозных зданиях.

Ранее спасатели МАСС помогли снять кольцо с обмороженного пальца.