Нижегородцев предупредили о магнитной буре 20 марта

В пятницу, 20 марта, на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Около 4 часов утра по московскому времени был зафиксирован выброс солнечной плазмы.
«Запоздание по сравнению с прогнозом составило около 5 часов. Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это, почти наверняка, лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от 2 до 3 выбросов. В этой связи в течение сегодняшнего дня ожидается ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3», — говорится в сообщении.
Геомагнитные возмущения сохранятся на протяжении приблизительно шести суток. Точный график, отметили в лаборатории, предсказать сложно.
Вспышечная активность за сутки снизилась. Но на следующей неделе может быть новый рост.