Нешумов: Власти Новосибирской области завершают изъятие скота из-за пастереллеза

Власти Новосибирской области почти завершили изъятие скота в местах локализации пастереллеза. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
— У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет, — добавил он.
По словам чиновника, доля пострадавших хозяйств по сравнению с их числом в области незначительная. На данный момент разрабатываются соответствующие меры для их поддержки, передает РИА Новости.
Днем ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что специалисты уже купировали очаги вспышки инфекции домашнего скота в Новосибирской области, сейчас рисков для жителей нет.
16 марта в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек острого инфекционного заболевания у домашнего скота. С начала 2026 года в пяти районах объявили карантин по бешенству.
