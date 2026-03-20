Интернет убил 9-летнего ребенка: девочка выполнила опасный, но популярный челлендж в соцсетях

Девятилетняя девочка погибла из-за участия в челлендже из соцсетей.

Источник: Комсомольская правда

В США девятилетняя девочка погибла во время участия в опасном интернет-челлендже. Об этом сообщает журнал People.

Трагедия произошла в Техасе во дворе жилого дома. Там девочка по имени Джеклин Блэквелл выполняла так называемый «блэкаут-челлендж». При нем участники ограничивают доступ кислорода.

Однако в какой-то момент челлендж вышел из-под контроля. Отец попытался спасти ребенка до приезда врачей, но не смог.

«Это не шутка, это не игра, это вопрос жизни и смерти», — сказал отец девочки после трагедии.

Теперь родители Джеклин оплакивают потерю. И признаются, что под угрозой и другие дети. Поскольку подобные видео с челленджами легко попадаются им в социальных сетях. А дети не задумываются о последствиях.

Не менее пугающий случай ранее произошел в США. В Аризоне ребенок, которого признали умершим после утопления, подал признаки жизни спустя несколько часов. Вскоре он был доставлен в больницу и его спасли. Врачи назвали произошедшее чудом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше