Интернет убил 9-летнего ребенка: девочка выполнила опасный, но популярный челлендж в соцсетях

В США девятилетняя девочка погибла во время участия в опасном интернет-челлендже. Об этом сообщает журнал People.
Трагедия произошла в Техасе во дворе жилого дома. Там девочка по имени Джеклин Блэквелл выполняла так называемый «блэкаут-челлендж». При нем участники ограничивают доступ кислорода.
Однако в какой-то момент челлендж вышел из-под контроля. Отец попытался спасти ребенка до приезда врачей, но не смог.
«Это не шутка, это не игра, это вопрос жизни и смерти», — сказал отец девочки после трагедии.
Теперь родители Джеклин оплакивают потерю. И признаются, что под угрозой и другие дети. Поскольку подобные видео с челленджами легко попадаются им в социальных сетях. А дети не задумываются о последствиях.
