Раскрыт показатель кровяного давления, который указывает на развитие деменции

Большая разница между верхним и нижним артериальным давлением может свидетельствовать о повышенном риске развития деменции. К такому выводу пришли американские ученые. Свои результаты работы они показали на ежегодной научной сессии American College of Cardiology.
В основу исследования легли данные 8 536 взрослых старше 50 лет, участвовавших в масштабном проекте SPRINT. Все они регулярно проходили измерения артериального давления. Они проверяли именно верхнее и нижнее давление (по-другому — систолическое и диастолическое). Стоит отметить, что систолическое давление отражает максимальную нагрузку на артерии в момент сокращения сердца, диастолическое — минимальную между ударами.
За период мониторинга деменция была диагностирована у 323 участников. Выяснилось, что высокий индекс пульсового давления в сочетании с повышенной частотой сокращений сердца существенно увеличивает вероятность когнитивных нарушений. По подсчетам ученых, примерно на 76%. Также они узнали, что при при высокой скорости пульсовой волны деменция развивается значительно чаще.
Исследователи подчеркнули, что все необходимые параметры можно получить в ходе обычного медицинского осмотра. Без каких-либо дополнительных дорогостоящих обследований.
