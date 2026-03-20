Новый бесплатный медосмотр введут для детей

Гигиена полости рта может быть включена в программу ОМС, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Минздраве рассматривают возможность введения бесплатной профессиональной гигиены полости рта для детей в рамках программы ОМС. Кабмин совместно со специалистами изучает данный вопрос и близок к положительному решению.

Замминистра Евгения Котова в ответе на запрос депутатов Госдумы проинформировала, что результаты проработки будут представлены дополнительно. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее группа парламентариев, включая вице-спикера Владислава Даванкова, выступила с инициативой включить в ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов для детей. Предложение также охватывает удаление зубного налета и проведение аппликаций с фторсодержащими препаратами.

Депутаты полагают, что такая профилактическая мера поможет своевременно диагностировать риски развития кариеса, особенно в семьях со скромным достатком.

Отметим, что по данным аналитиков, стоматологические услуги являются наиболее востребованными в корпоративных программах добровольного медицинского страхования: их отметили 61% россиян.