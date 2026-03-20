С 3 апреля из Самары в Ташкент запустят дополнительные рейсы

Самарский аэропорт увеличит количество рейсов в столицу Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

С 3 апреля 2026 года международный аэропорт Курумоч увеличит количество рейсов в столицу Узбекистана. К полетам на направлении Самара — Ташкент приступит авиакомпания Uzbekistan Airways. Перелеты будут выполняться по пятницам на самолетах Airbus 320 вместимостью до 180 мест, сообщает аэропорт Курумоч.

«Вылет из Ташкента будет осуществляться в 18:10, а прибытие в Самару — в 20:10. Обратный рейс отправится в 21:40 и приземлится в Ташкенте в 01:40», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Помимо этих рейсов на этом направлении так же работает авиакомпания Red Wings. Актуальное расписание можно уточнить на сайте аэропорта.