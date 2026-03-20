По поручению мэра Сергея Петрина в Воронеже начались районные субботники

Напомним, в 2025 году в месячнике благоустройства приняли участие почти 300 тысяч воронежцев: представители организаций и органов власти, школьники, студенты и неравнодушные граждане. За это время было вывезено свыше 116 тысяч кубометров мусора, ликвидировано свыше 500 несанкционированных свалок, покрашено около 350 тысяч погонных метров бордюрного камня, высажено более 14 тысяч деревьев и кустарников, удалено четыре тысячи сухостойных и аварийных деревьев.