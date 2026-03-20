По поручению мэра Сергея Петрина в Воронеже начались районные субботники

В Воронеже стартовали районные субботники, сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Читаю комментарии и вижу, что горожан в соцсетях волнует вопрос санитарного состояния общественных пространств. Учитывая погодные условия, приняли решение начать районные субботники, не дожидаясь старта месячника благоустройства», — написал глава города.
Сегодня и на выходных — 20, 21, 22 марта — город будут приводить в порядок после зимы работники комбинатов благоустройства и управ. В среду, 25 марта, к работе подключатся сотрудники городской администрации.
Помимо этого, коммунальные службы ежедневно будут продолжать уборку песка, мусора и оставшейся наледи с улиц и тротуаров.
Город начинает готовиться к весенне-летнему периоду. Традиционно с 1 по 30 апреля в Воронеже проходит ежегодный месячник по благоустройству. В этот период проводится уборка парков и скверов, придомовых территорий, очистка улично-дорожной сети, ликвидация незаконных свалок, озеленение и другие работы. Перед Пасхой, которая в этом году приходится на 12 апреля, наводят порядок на городских кладбищах: вывозят мусор, завозят техническую воду, песок, белят заборы.
Напомним, в 2025 году в месячнике благоустройства приняли участие почти 300 тысяч воронежцев: представители организаций и органов власти, школьники, студенты и неравнодушные граждане. За это время было вывезено свыше 116 тысяч кубометров мусора, ликвидировано свыше 500 несанкционированных свалок, покрашено около 350 тысяч погонных метров бордюрного камня, высажено более 14 тысяч деревьев и кустарников, удалено четыре тысячи сухостойных и аварийных деревьев.