Волгоградцам разъяснили изменения в законе о правах потребителей

Роспотребнадзор по Волгоградской области разъяснил волгоградцам, какие изменения произошли в законе о защите прав потребителей с 1 февраля, какие права сохранились за покупателем, что он может получить от продавца, если были нарушены его права. В первую очередь изменения коснулись выплаты штрафов и неустойки продавцом.
Как объяснили в ведомстве, раньше продавца штрафовали за отказ добровольно удовлетворять требования потребителя. Это мог сделать суд. Теперь продавец не всегда обязан оплачивать штраф. Его освобождают от этой ответственности, если он был лишен возможности удовлетворить требования потребителя по объективным причинам, например, покупатель не предоставил товар для возврата, или товар не был вовремя поставлен контрагентом и т.д.
Что касается пени или неустойки, то теперь в законе есть ограничение на ее размер. Сумма неустойки не может превышать сумму, которую потребитель внес за товар или услугу. Суд может уменьшить размер неустойки, если посчитает ее необъективно большой.
— Вышеперечисленные изменения направлены на стимулирование добросовестного поведения сторон при заключении возмездных договоров, призваны сделать систему защиты прав потребителей более прозрачной, предсказуемой и справедливой для всех участников рынка, — объяснили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.